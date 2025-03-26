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Siirt'te 16 Yaşındaki Kız Çocuğu Evinde Ölü Bulundu, 9 Şüpheli Gözaltında

Siirt'te 16 Yaşındaki Kız Çocuğu Evinde Ölü Bulundu, 9 Şüpheli Gözaltında
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde 16 yaşındaki S.İ., evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde 16 yaşındaki kız çocuğunun evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada 9 şüpheli gözaltına alındı.

Kurtalan ilçesi Yenimahalle'de yaşayan 16 yaşındaki S.İ., evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri hayatını kaybeden S.İ.'nin cenazesini otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Olay sonrası Kurtalan Cumhuriyet Başsağlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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