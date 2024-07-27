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Siirt'te 10 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti

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Siirt'in Pervari ilçesinde serinlemek için Botan Çayı'na giren 10 yaşındaki Celil Erten, boğularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Siirt'in Pervari ilçesinde serinlemek için Botan Çayı'na giren 10 yaşındaki Celil Erten, boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Pervari ilçesine bağlı Belenoluk köyünde meydana geldi. Serinlemek için Botan Çayı'na giren Celil Erten, bir süre sonra suda kayboldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip AFAD, UMKE, jandarma ekipleri gönderildi. Bölgeye gelen dalgıç ekiplerinin uğraşları sonucunda 10 yaşındaki Erten'in cansız bedeni sudan çıkarıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlattı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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