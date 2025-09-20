Siirt-Kurtalan Yolunda Otomobil Elektrik Direğine Çarptı
Siirt-Kurtalan kara yolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada can kaybı yaşanmadı, ancak maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Siirt- Kurtalan kara yolunda seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.
Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde Siirt-Kurtalan kara yolunda 56 ABJ 357 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle yoldan çıkarak elektrik direğine çarptı. Kazada can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa