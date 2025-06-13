Siirt-Kurtalan Yolunda İki Otomobil Çarpıştı

Siirt-Kurtalan Yolunda İki Otomobil Çarpıştı
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Siirt-Kurtalan yolu üzerinde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Siirt- Kurtalan yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Siirt-Kurtalan yolu üzerinde meydana geldi. Plakaları ve sürücü isimleri öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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