Siirt-Kurtalan Yolunda İki Otomobil Çarpıştı
Siirt-Kurtalan yolu üzerinde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Siirt- Kurtalan yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Kaza, Siirt-Kurtalan yolu üzerinde meydana geldi. Plakaları ve sürücü isimleri öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SİİRT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa