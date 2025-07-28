Siirt-Kurtalan Karayolunda Trafik Kazası: Bir Yaralı

Siirt-Kurtalan Karayolunda Trafik Kazası: Bir Yaralı
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Siirt-Kurtalan karayolunda gerçekleşen bir trafik kazasında, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen bir transit pikap kontrolden çıkarak takla attı. Kazada yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Siirt- Kurtalan karayolunda meydana gelen trafik kazasında bir sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Siirt-Kurtalan karayolu Başur Köprüsü mevkisinde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen bir transit pikap, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak takla attı. Kazada araç sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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