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Siirt Kurtalan'da TPAO petrol sahasında yangın çıktı, 2 kişi dumandan etkilendi

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Siirt Kurtalan'da TPAO petrol sahasında yangın çıktı, 2 kişi dumandan etkilendi Haber Videosunu İzle
Siirt Kurtalan'da TPAO petrol sahasında yangın çıktı, 2 kişi dumandan etkilendi
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Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Kaynaklı köyünde TPAO'ya ait petrol sahasındaki ünitede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırılırken, söndürme çalışmalarına TOMA da katıldı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde TPAO'ya ait petrol sahasında yangın çıktı. Söndürme çalışmalarına TOMA'nın da katıldığı yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

Olay Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Kaynaklı köyünde yaşandı. TPAO'ya ait petrol sahasında bulunan bir petrol ünitesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ekipleri ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da sevk edildi. Yangın nedeni ile gökyüzü siyaha bürünürken dumandan etkilenen 2 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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