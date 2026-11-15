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Siirt Kurtalan'da dün akşam bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

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Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Oyacık köyünde dün akşam çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı. Yaralı, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi; olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Oyacık köyünde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde M.K.V. ve A.V. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada A.V. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralı ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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