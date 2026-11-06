Siirt'in Kurtalan ilçesinde otomobil koyun sürüsüne çarptı, 16 koyun telef oldu

Siirt'in Kurtalan ilçesinde otomobil koyun sürüsüne çarptı, 16 koyun telef olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Siirt'in Kurtalan ilçesinde Ankara istikametine seyreden otomobil, yoğun sis ve karanlık nedeniyle yola çıkan koyun sürüsüne çarptı. Kazada 16 koyun telef olurken otomobil kullanılamaz hale geldi, araçtakiler yara almadan kurtuldu.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde koyun sürüsüne çarpan otomobilde büyük çapta maddi hasar oluştu, 16 koyun telef oldu.
Kaza, Kurtalan çıkışında Konakpınar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine seyir halinde olan otomobil, yoğun sis ve karanlık nedeniyle yola çıkan koyun sürüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil kullanılamaz hale gelirken, 16 koyun telef oldu. Araçta bulunan kişilerin kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı