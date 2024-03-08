Siirt İl Jandarma Komutanlığında görevli Pilot Üsteğmen motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Siirt İl Jandarma Komutanlığında görevli Pilot Üsteğmen Muhammed Ali Yıldırım, motosiklet kazasında hayatını kaybetti. Siirt-Kurtalan karayolu Kezer Çayı yakınlarında meydana gelen kazada, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden Yıldırım, olay yerinde hayatını kaybetti.
Siirt İl Jandarma Komutanlığında görevli Pilot Üsteğmen Muhammed Ali Yıldırım, motosiklet kazasında hayatını kaybetti.
Alınan bilgilere göre, Siirt- Kurtalan karayolu Kezer Çayı yakınlarında kendisine ait motosikletiyle seyir halinde olan Üsteğmen Muhammed Ali Yıldırım, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyona hakimiyetini kaybetti. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT