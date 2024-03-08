Üye Girişi
Haberler

Siirt İl Jandarma Komutanlığında görevli Pilot Üsteğmen motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Güncelleme:

Siirt İl Jandarma Komutanlığında görevli Pilot Üsteğmen Muhammed Ali Yıldırım, motosiklet kazasında hayatını kaybetti. Siirt-Kurtalan karayolu Kezer Çayı yakınlarında meydana gelen kazada, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden Yıldırım, olay yerinde hayatını kaybetti.

Siirt İl Jandarma Komutanlığında görevli Pilot Üsteğmen Muhammed Ali Yıldırım, motosiklet kazasında hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, Siirt- Kurtalan karayolu Kezer Çayı yakınlarında kendisine ait motosikletiyle seyir halinde olan Üsteğmen Muhammed Ali Yıldırım, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyona hakimiyetini kaybetti. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Muhammed Ali Kurtalan Jandarma Siirt Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

9 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 9 Mart Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 8 Mart GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! DEM Parti İstanbul Esenler Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Esenler adayı İrfan Hülakü ve Gülşah Kavak kimdir? Durali Kolpak kimdir? AK Parti Antalya- Konyaaltı Belediye Başkan adayı Durali Kolpak kaç yaşında, nereli? DEM Parti İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Gaziosmanpaşa adayı Ercan Sağlam ve Hülya Oruç kimdir? Ali Evren Eryıldız kimdir? Memleket Partisi Ankara Beypazarı Belediye Başkan Adayı Ali Evren Eryıldız kaç yaşında, nereli? Erol Kahraman kimdir? AK Parti Adana- Ceyhan Belediye Başkan adayı Erol Kahraman kaç yaşında, nereli? DEM Parti İstanbul Kağıthane Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Kağıthane adayı Burhan Damarlı ve Sidar Yıldız kimdir? Burak Özkorul kimdir? Memleket Partisi Ankara Ayaş Belediye Başkan Adayı Burak Özkorul kaç yaşında, nereli? DEM Parti İstanbul Sultangazi Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Sultangazi adayı Erol Tunç ve Fatma Yeni kimdir? DEM Parti İstanbul Beşiktaş Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Beşiktaş adayı Adem Aktaş kimdir? Murat Demirkol kimdir? Zafer Partisi İstanbul- Silivri Belediye Başkan adayı Murat Demirkol kaç yaşında, nereli? Emre Met kimdir? Zafer Partisi Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Emre Met kaç yaşında, nereli? DEM Parti İstanbul Bakırköy Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Bakırköy adayı Medeni Andok ve Elif Tokay Öztürk kimdir? Mustafa Turan kimdir? CHP İzmir Ödemiş Belediye Başkan Adayı Mustafa Turan kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title