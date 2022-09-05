Son dakika haberi | Siirt'te tarım aracı devrildi: 1'i ağır 3 yaralı 3. Sayfa Haberleri Son dakika 3. sayfa haberi: - Siirt'te tarım aracı devrildi: 1'i ağır 3 yaralı Siirt'te pat-pat olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi soncu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır, 3 kişi yaralandı. - Siirt'te tarım aracı devrildi: 1'i ağır 3 yaralı SİİRT - Siirt'te pat-pat olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi soncu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır, 3 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre kaza, Siirt'in Eruh ilçesi çizmeli yolunda meydana geldi. Köy yolunda ilerleyen tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Körpe Siirt 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haberi | Siirt'te tarım aracı devrildi: 1'i ağır 3 yaralı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.