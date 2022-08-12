Siirt haber: Pençe-Kilit bölgesinde Siirtli teğmen şehit oldu Siirt haberler: Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda, Siirt-Şirvan nüfusuna kayıtlı Piyade Teğmen Ömer Bağra şehit oldu. Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda, Siirt-Şirvan nüfusuna kayıtlı Piyade Teğmen Ömer Bağra şehit oldu. Siirt Valiliğinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, teröristlerin taciz ateşi sonucu Piyade Teğmen Ömer Bağra şehit oldu. Açıklamada, "Pençe-Kilit Harekat bölgesinde teröristlerce yapılan taciz ateşi sonucu şehit olan Hemşehrimiz Piyade Teğmen Ömer Bağra'ya Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabrı cemil diliyoruz. Aziz Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi. - SİİRT İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Piyade Siirt 3. Sayfa Haberler

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