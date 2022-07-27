Sigara içmemesi konusunda uyarıda bulunan babasını öldürdü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sigara içmemesi konusunda uyarıda bulunan babasını öldürdü

Sigara içmemesi konusunda uyarıda bulunan babasını öldürdü

Konya'da 16 yaşındaki genç kendisini sigara içmemesi konusunda uyaran babasını çıkan tartışma sonucu tabancayla vurarak öldürdü.

 - Güncelleme:

Konya'da 16 yaşındaki genç kendisini sigara içmemesi konusunda uyaran babasını çıkan tartışma sonucu tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Akabe Mahallesi Rüştem Şirvani Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddialara göre, Ahmet Bıyıklı (35) oğlu 16 yaşındaki A.E.B.'nin yanına giderek sigara içememesi konusunda uyarıda bulundu. Babası ile tartışmaya başlayan A.E.B., yanında bulunan tabanca ile babasına 3 el ateş etti. Silah seslerini duyan evdeki anne ve kardeşleri ile komşularının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından olayda ağır yaralanan Ahmet Bıyıklı, ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan baba Ahmet Bıyıklı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi A.E.B. kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. A.E.B., ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ahmet Bıyıklı Konya 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title