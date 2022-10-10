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Sigara içmek için çıktığı balkondan düşerek hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Tekirdağ'da sigara içmek için üçüncü kattaki evinin balkonuna çıkan 42 yaşındaki adam, dengesini kaybederek beton zemine düştü. Ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sigara içmek için üçüncü kattaki evinin balkonuna çıkan Aycan Güngör, dengesini kaybederek beton zemine düştü. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Güngör'e ilk müdahaleyi yaptı.

Sigara içmek için çıktığı balkondan 3 kat düşerek hayatını kaybetti

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan evli ve bir çocuk babası Aycan Güngör, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sigara içmek için çıktığı balkondan 3 kat düşerek hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tekirdağ Çorlu 3. Sayfa Haberler

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