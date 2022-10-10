Sigara içmek için çıktığı balkondan düşerek hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sigara içmek için üçüncü kattaki evinin balkonuna çıkan Aycan Güngör, dengesini kaybederek beton zemine düştü. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Güngör'e ilk müdahaleyi yaptı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan evli ve bir çocuk babası Aycan Güngör, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.