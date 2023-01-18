Şiddetli lodos 3 katlı binanın çatısı uçurdu, metro seferleri iptal oldu 3. Sayfa Haberleri Bursa'da etkisini gösteren şiddetli lodos 3 katlı bir binanın çatısını uçurdu. Metro güzergahına düşen çatı enerji hatlarına zarar verdi. Metro seferlerinde ise binlerce yolcu için aksamaya bağlı aktarma yapıldı. Gece saatlerinde şiddetini giderek arttıran rüzgarın saat 02.00 sıralarında Hacivat Mahallesinde 3 katlı bir binanın çatısını uçurdu. Metro güzergahına giren çatının bir kısmı da anayola düştü. METRO ENERJİ HATTI ZARAR GÖRDÜ Düşen çatı, metroda bulunan enerji hatlarına zarar verdi. Arabayağatı-Kestel istikameti iptal edilen seferler için binlerce vatandaşın mağdur olmaması için Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı otobüslerle taşındı. BAKIM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliği Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. yaptığı açıklamada, "Yaşanan fırtınada Ankara Yolu Caddesi'nde Bursaray hattı üzerine düşen çatı enkazı sebebiyle Kestel - Arabayatağı arasında Bursaray işletimi geçici süreyle otobüslerle sağlanacaktır. Tüm yolcularımızın bilgisine sunar, anlayışınız için teşekkür ederiz." denildi. Belediye ekiplerinin bakım çalışmaları ise devam ediyor. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Bursa 3. Sayfa Haberler

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