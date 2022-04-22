Sibel Köksal'ın katiline 22 yıl hapis cezası verildi

ANKARA (İHA) - Ankara'da eşi Sibel Köksal'ı öldüren sanık İbrahim Köksal'a 22 yıl hapis cezası verildi.

Ankara'nın Mamak ilçesinde meydana gelen olayda çiğ köfte dükkanı işleten İbrahim Köksal, kendisini aldattığı iddiasıyla eşi Sibel Köksal'ı telefon kablosuyla boğduktan sonra bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından tutuklanan İbrahim Köksal hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Köksal tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, maktulün ailesi ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Daha önceki duruşmada mütalaa açıklanmış ve savcı, sanığı 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 'kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına vermek, yaymak veya ele geçirmek' suçundan da 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etmişti.

"Eşime daha önce bir tokat bile atmadım"

Davanın bugün görülen karar duruşmasında son sözünü söyleyen sanık Köksal, "Cinayetten önce kesinlikle darp olayı olmadı. Bu olayın öncesine kadar eşime bir tane bile tokat atmadım. Her zaman iyi bir eş ve iyi bir baba oldum. Pişmanım. Böyle olmasını istemezdim. Çocuklarım annesiz ve babasız kaldı" beyanında bulundu. Kararını açıklayan mahkeme, sanık Köksal hakkında 'eşe karşı tasarlayarak öldürme' ve 'kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına vermek' suçlarından 22 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, 'eşe karşı tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararında TCK 29. maddeyi uyguladı. Mahkeme bu uygulamayı da, maktul Köksal'ın eşini aldatmasını sadakat dışı davranış olarak değerlendirdi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa