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Şanlıurfa'da tutuklanan doktor serbest bırakıldı

Şanlıurfa'da tutuklanan doktor serbest bırakıldı
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Şanlıurfa'da sezaryenle doğum yaptırdığı hasta Edanur Yaman'ın ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan kadın doğum uzmanı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şanlıurfa'da sezaryenle doğum yaptırdığı hastasının ölümü nedeniyle nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanan kadın doğum uzmanı, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, 14 Temmuz'da Şanlıurfa Özel Lotus Hastanesi'nde yaşandı. Edanur Yaman (25) isimli hamile kadın, doğum yapmak için Özel Lotus Hastanesi'ne gitti. Bebeğini dünyaya getirmek için Op. Dr. M.Z.D. tarafından ameliyata alınan kadın fenalaştı. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ölen kadının ailesinin şikayeti üzerine Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada gözaltına alınan doktor, dün çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan tutuklandı.

Bugün serbest bırakıldı

Bugün yeniden hakim karşısına çıkarılan doktor, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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