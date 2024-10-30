Şeytan kostümüyle ortalığı karıştırdı, elinde mızrakla koşmaya başladı
Şeytan kostümü giyen bir şahıs, eline mızrak alarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde koşmaya başladı. Şeytan kıyafetleri giyen kişinin son sürat koştuğu anlar, saniye saniye kaydedilirken görüntüler, sosyal medyada gündem oldu.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kaydedilen görüntüler, görenleri şaşkına çevirdi. Şeytan kostümü giyinen bir kişi, elinde mızrağıyla köprü üzerinde koşarken seyir halindeki vatandaşlar tarafından kayda alındı.
ELİNDE MIZRAK, SON SÜRAT KOŞTU
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ilerleyen sürücü gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Şeytan kıyafetleri giyinen bir adam, son sürat yaya girişinin yasak olduğu köprüde koşmaya başladı. O ilginç anlar saniye saniye cep telefonlarına kaydedilirken görüntüler sosyal medyada gündem oldu.