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Seyir halindeki yatak ve ahşap yüklü tır yandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Seyir halindeki yatak ve ahşap yüklü tır yandı Kayseri'de seyir halindeki yatak ve ahşap yüklü tır yandı.

MALATYA (İHA) - Seyir halindeki yatak ve ahşap yüklü tır yandı

KAYSERİ - Kayseri'de seyir halindeki yatak ve ahşap yüklü tır yandı. Yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre Kayseri - Malatya Karayolu Derevenk Viyadüğü girişinde Ahmet E.'nin sürücüsü olduğu 38 E 2230 dorse plakalı tır seyir halindeyken alev aldı. Alevlerin yayılması üzerine Ahmet E. araçtan çıkarak durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından polis ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Polis ekipleri karayolunu trafiğe kapatırken itfaiye ekipleri ise yanan tıra müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangın söndürülürken, büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Seyir halindeki yatak ve ahşap yüklü tır yandı

Seyir halindeki yatak ve ahşap yüklü tır yandı

Seyir halindeki yatak ve ahşap yüklü tır yandı

İhlas Haber Ajansı / Turan Bulut - 3. Sayfa

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Kayseri, Malatya, Yangın, 3. Sayfa, Haberler

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