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Seyir Halindeki Tır Alev Aldı: Trafik 1 Saat Kapandı

Seyir Halindeki Tır Alev Aldı: Trafik 1 Saat Kapandı
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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde seyir halindeyken alev alan tır kullanılamaz hale geldi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve olay nedeniyle trafik yaklaşık 1 saat durdu.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde seyir halindeyken alev alan tır kullanılamaz hale geldi.

Olay, dün akşam saat 23.00 sıralarında D-100 kara yolu İstanbul istikameti Şekerpınar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen bir lojistik firmasına ait tır, seyir halindeyken yanmaya başladı. Sürücüsü, tırı durdurup araçtan inerek 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın sebebiyle tır kullanılamaz hale gelirken, trafik ise yaklaşık 1 saat ulaşıma kapandı. Trafik, tırın olay yerinden kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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