Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu

Hatay'da seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Hassa ilçesi Aşağı Karafakılı mevkiinde yaşandı. Seyir halinde olan otomobilin alev alarak yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, olay yerine sevk edilen ekipler tarafından gerekli emniyet tedbirleri alındı. Alevlere teslim olan otomobilse kullanılmaz hale geldi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı