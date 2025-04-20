Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halinde olan otomobil alev alev yandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Bursa-Ankara Karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Sürücü Kenan K. yönetimindeki 16 ANY 453 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden sürücü, aracını yol kenarına park edip itfaiyeye haber verdi. O sırada araç alev alev yanmaya başladı. Yangın yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.