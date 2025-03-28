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Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde seyir halindeki bir otomobil aniden alev aldı. Sürücü, yangın büyümeden aracı terk ederek güvenli bir mesafeye uzaklaştı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti, can kaybı yaşanmazken araç kullanılamaz hale geldi.

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

BURSA - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde seyir halindeki otomobil cadde üzerinde alev alev yandı.

Kükürtlü Oulu Caddesi üzerinde seyir halindeki bir otomobilden aniden dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü otomobili bırakarak araçtan çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında can kaybı yaşanmazken, araç kullanılamaz hale geldi.

Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN UĞUR - 3.Sayfa
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