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Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, seyir halindeki bir otomobil motor bölümünden yanmaya başladı. İçi dolu olan araçtaki iki kişi son anda dışarı kaçarken, alevler büyüdü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu

BURSA - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Bursa-Yalova karayolu üzerinde bir otomobil seyir halindeyken motor bölümünden yanmaya başladı. Işıklarda duran ve içindeki iki kişinin son anda araçtan indiği otomobil alev topuna döndü. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Enes Ş. idaresindeki 77 ACD 971 plakalı otomobil Küçük Sanayi Sitesi Kavşağında ışıklara yaklaştığı esnada motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü Enes Ş ile yanındaki bir kişi araçtan son anda inmeyi başarırken, otomobil alev topuna döndü. Yanan araca çevreden gelen diğer araç sürücüleri yangın söndürme tüpü ile müdahale etse de alevler büyüdü. Olay yerine sevkedilen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale ederek söndürdü. Araç kullanılamaz hale gelirken, jandarma ve polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSA ÖZTÜRK - 3.Sayfa

Orhangazi Güvenlik Otomobil İtfaiye 3-sayfa Yaşam Bursa

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