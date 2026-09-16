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Seyir halindeki minibüs alev alev yandı

Seyir halindeki minibüs alev alev yandı
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Kastamonu’nun Araç ilçesinde seyir halindeyken alevlere gelen minibüs kullanılmaz hale geldi.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde seyir halindeyken alevlere gelen minibüs kullanılmaz hale geldi.

Olay, dün gece saatlerinde Karabük-Kastamonu kara yolu Yeşiloca köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda seyir halinde olan minibüste henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü aracı yol kenarında durdurarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın aracı sardı. Olay yerine intikal eden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında minibüs kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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