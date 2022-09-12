Seyir halindeki kamyon alev alev yandı 3. Sayfa Haberleri Seyir halindeki kamyon alev alev yandı Bolu'da tavuk taşımak için kullanılan boş kasaların olduğu kamyon, seyir halindeyken yanarak kullanılamaz hale geldi. Seyir halindeki kamyon alev alev yandı BOLU - Bolu'da tavuk taşımak için kullanılan boş kasaların olduğu kamyon, seyir halindeyken yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay, Mudurnu-Bolu karayolu Tepe Karakolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet A. idaresindeki 14 ABE 620 plakalı tavuk taşımak için kullanılan boş kasaların bulunduğu kamyonun motor kısmında yangın çıktı. Araçtan dumanların yükseldiğini gören sürücü, kamyonu emniyet şeridine çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede alev topuna dönen kamyon olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Tavuk taşımakta kullanılan boş kasaların zarar görmediği yangında kamyon kullanılamaz hale geldi. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem Mudurnu Bolu 3. Sayfa Haberler

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