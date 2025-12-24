Haberler

Seyir halindeki işçi servisi alev topuna döndü

Güncelleme:
Gaziantep'te bir işçi servisinin motor kısmında seyir halindeyken yangın çıktı.

Gaziantep'te bir işçi servisinin motor kısmında seyir halindeyken yangın çıktı. Yangın fark ederek aracı boşaltan sürücü faciayı önlerken kısa sürede alev topuna dönen servis aracı kullanılamaz hale geldi.

Olay, dün akşam saatlerinde Şehitkamil ilçesi Büyükpınar Mahallesi 1.Organize Sanayi Bölgesi istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki işçi servisinin motor kısmından bilinmeyen bir nedenle dumanlar ve sonrasında alevler yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına park ederek içerisindekilerin dışarı çıkmasını sağladı. Daha sonrasında ise araç kısa sürede alev topuna döndü. Yangına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaparken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ile ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
