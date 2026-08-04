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Balya Yüklü Kamyon Alevlere Teslim Oldu

Balya Yüklü Kamyon Alevlere Teslim Oldu
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde seyir halindeki balya yüklü kamyon, bilinmeyen nedenle çıkan yangında tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde seyir halindeki balya yüklü kamyon, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karahalil Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki balya yüklü kamyon, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın, kamyonun tamamını sardı.

Durumu fark eden sürücünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında balya yüklü kamyon tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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