Seyir halindeki aracın kapısını açıp dans ederken yere kapaklandı

Bolu'da ismi öğrenilemeyen sürücü, seyir halindeki hafif ticari aracın kapısını açıp dans etmeye başladı. Dışarı sarkarak dans eden sürücünün direksiyonu bir süre arkadaşına emanet ettiği görüldü.

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Sürücü dans ederken birden dengesini kaybedip araçtan yola düştü. Ön yolcu koltuğunda oturan arkadaşı aracı durdurdu.

"DÜŞERSEK YERE UZANIRIZ"

Araçta bulunan arkadaşı yaşananları saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Sürücünün hafif yaralandığı olay sonrası arkadaşları, görüntüleri sosyal medyada "Düşersek yere uzanırız" notuyla paylaştı.