Dünya piyasaları sarsılırken Trump kararını savundu: Bunun için seçildim

Küresel piyasalarda depreme yol açan Trump'tan ilk sözler
Son ankette Erdoğan muhalefetin 3 adayıyla yarıştı! İşte çıkan sonuç

Son ankette Erdoğan muhalefetin 3 adayıyla yarıştı! İşte çıkan sonuç
Özgür Özel, İsmet İnönü'den sonra parti tarihinde bir ilk başardı

CHP tarihinde İsmet İnönü'den sonra bir ilki başardı
Tırın altında kağıt gibi ezilen aracın hız göstergesi dikkat çekti

Takılı kalan hız ibresi her şeyi anlatıyor

Seyir halindeki aracın kapısını açıp dans ederken yere kapaklandı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da bir sürücü seyir halindeki aracın kapısını açıp dans etmeye başladı. Bir süre direksiyonu araçtaki arkadaşına emanet ettiği görülen sürücü çok geçmeden yere kapaklandı. Arkadaşları görüntüleri "Düşersek yere uzanırız" notuyla sosyal medyada paylaştı.

Bolu'da ismi öğrenilemeyen sürücü, seyir halindeki hafif ticari aracın kapısını açıp dans etmeye başladı. Dışarı sarkarak dans eden sürücünün direksiyonu bir süre arkadaşına emanet ettiği görüldü.

BEKLENEN SON

Sürücü dans ederken birden dengesini kaybedip araçtan yola düştü. Ön yolcu koltuğunda oturan arkadaşı aracı durdurdu.

"DÜŞERSEK YERE UZANIRIZ"

Araçta bulunan arkadaşı yaşananları saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Sürücünün hafif yaralandığı olay sonrası arkadaşları, görüntüleri sosyal medyada "Düşersek yere uzanırız" notuyla paylaştı.

Seyir halindeki aracın kapısını açıp dans ederken yere kapaklandı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBarış Yeşildağ:

Allah kimseyi mal etmesin

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArda Yıldız:

Bu kadar mal ne ara türedi Ülkede .

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.