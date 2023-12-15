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Seyir halindeki araç alev alev yandı

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Malatya'da seyir halinde bir minibüste bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Yangında sürücü yara almazken, araç kullanılamaz hale geldi.

Seyir halindeki araç alev alev yandı

MALATYA - Malatya'da seyir halinde bir minibüste bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Yangında sürücü yara almazken, araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, gece saatlerinde Malatya-Elazığ karayolu Çamurlu Mahallesi Kanyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan bir minibüs aniden alev aldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yaralananın olmadığı olayda, araç kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Malatya Haberler

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