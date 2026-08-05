Seydişehir'de iki katlı evde yangın: Maddi hasar var

Konya'nın Seydişehir ilçesinde 2 katlı müstakil bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, ilçeye bağlı Gevrekli Mahallesi 15551. Sokak'ta çıktı. Edinilen bilgiye göre, S.V.'ye ait 2 katlı müstakil evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri çevre evlere sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Çıkan yangın sonucu evde maddi hasar meydana gelirken, yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı