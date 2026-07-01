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Kazada yaralanan öğretmen hayatını kaybetti

Kazada yaralanan öğretmen hayatını kaybetti
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralanan beden eğitimi öğretmeni Mustafa Akkan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan öğretmen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Seydişehir ilçesi Karakavak Mahallesi'nde bulunan dörtyol kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 42 AİM 580 plakalı otomobil ile beden eğitimi öğretmeni Mustafa Akkan idaresindeki 42 AZZ 552 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan Mustafa Akkan ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan öğretmen, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Konya'daki Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Akkan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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