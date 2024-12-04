Üye Girişi
Haberler
Suriye'deki operasyon sonrası Fransızların 102 yıl önce hazırladığı harita yeniden gündem oldu

102 yıl sonra ortaya çıkan harita Orta Doğu'yu karıştıracak

 Halep'te büyük kriz! Sorun çözülmezse kaybedilmesi an meselesi

Halep'te büyük kriz! Sorun çözülmezse kaybedilmesi an meselesi

 Yenidoğan soruşturmasında 2. dalga operasyonu: 14 şüpheli daha gözaltına alındı

Türkiye'nin kilitlendiği soruşturmada yeni gözaltılar var
5 aylık enflasyona göre memurlar kaç lira maaş alacak? İşte mesleklere göre tam liste

İşte meslek meslek zamlı maaşlar

Seydişehir'de Kar Yağışı ve Tipi Etkili Oldu

Seydişehir'de Kar Yağışı ve Tipi Etkili Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Seydişehir ilçesinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı yüksek kesimlerde yoğunlaşırken, Konya-Antalya kara yolunda araç geçişine kısıtlama getirildi.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde akşam saatlerinden itibaren kar yağışı ve tipi etkili oldu.

İlçede gün boyu devam eden yağmur yağışı akşam saatlerinde ilçe merkezinde karla karışık yağmur şeklinde yağmaya başladı. Yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oldu. Konya- Antalya Kara yolunda ise 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde kar ve tipi nedeniyle gece saatlerinde Marangozlar kavşağında yapılan uygulama ile çekici türü araçların geçişine izin verilmedi. Karayolları ekiplerinin küreme ve tuzlama çalışmalarının ardından sabah saatlerinde yolda ulaşım normale döndü. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Zehra'dan CHP'li belediye başkanına sürpriz ziyaret
img

Bir dönem herkes adını ezbere biliyordu
img

"Bundan sonra senin Sedat Peker'in benim"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Dünya Madenciler Günü Kutlaması 4 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? ASGARİ ÜCRET ZAMMI! Asgari ücret 2025 ne kadar olacak? Asgari ücret zammı netleşti mi? Asgari ücret toplantısı ne zaman? 4 Aralık Dünya Madenciler Günü mesajları! Dünya Madenciler Günü sözleri neler? Kayseri hava durumu 4 Aralık | Bugün Kayseri'de kar var mı, hava nasıl olacak? Kayseri 15 günlük hava durumu! SON DAKİKA! Memur emekli maaşı enflasyon farkı ne oldu? Memur emeklisinin alacağı maaş ne kadar, kaç TL olacak? Mersin hava durumu 4 Aralık | Bugün Mersin'de kar var mı, hava nasıl olacak? Mersin 15 günlük hava durumu! Az önce deprem mi oldu? 4 Aralık en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Sağlık ocakları grevde mi? 4 Aralık aile hekimleri çalışıyor mu? Masterchef dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 4 Aralık Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.