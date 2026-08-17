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Muğla'da Otobüs ve Ticari Araç Çarpıştı: 5 Yaralı

Muğla'da Otobüs ve Ticari Araç Çarpıştı: 5 Yaralı
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Seydikemer'in Bayırköy Mahallesi'nde yolcu otobüsü ile ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu, kaza nedeniyle karayolunda trafik durma noktasına geldiği bildirildi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Söğüt yolu Bayırköy mevkiinde yolcu otobüsü ile ticari aracın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Seydikemer'in Bayırköy Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle yolcu otobüsü ile ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda hasar meydana gelirken, kazada 5 kişinin yaralandığı öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde müdahale edilirken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Seydikemer-Antalya karayolunda trafik durma noktasına geldi. Bölgede uzun araç kuyrukları oluşurken, ekipler kazaya müdahale ederek araçların yoldan kaldırılması için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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