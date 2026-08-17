Muğla'da Otobüs ve Ticari Araç Çarpıştı: 5 Yaralı

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Söğüt yolu Bayırköy mevkiinde yolcu otobüsü ile ticari aracın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Seydikemer'in Bayırköy Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle yolcu otobüsü ile ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda hasar meydana gelirken, kazada 5 kişinin yaralandığı öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde müdahale edilirken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Seydikemer-Antalya karayolunda trafik durma noktasına geldi. Bölgede uzun araç kuyrukları oluşurken, ekipler kazaya müdahale ederek araçların yoldan kaldırılması için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı