Seydikemer'de Kayıp Şahıs İçin Geniş Çaplı Arama Başlatıldı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Pazar gününden bu yana haber alınamayan 41 yaşındaki şahsın bulunması için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Seydikemer ilçesi Karadere Mahallesi'nde yaşayan M.A.Y. (41) isimli vatandaştan Pazar günü öğle saatlerinden itibaren haber alınamaması üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgede AFAD, MAG Fethiye, JAK, Jandarma Komando ve jandarma ekiplerinin katılımıyla arama çalışması başlatıldı. Ekipler, kayıp şahsın bulunabilmesi için Karadere Mahallesi ve çevresindeki ormanlık ve kırsal alanlarda çalışmalarını sürdürüyor. Kayıp şahsın bulunması için başlatılan arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı