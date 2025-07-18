Sevmek bahanesiyle kedinin yanına yaklaştı, sonrasında olanlara inanamayacaksınız

Sevmek bahanesiyle kedinin yanına yaklaştı, sonrasında olanlara inanamayacaksınız
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Sevmek bahanesiyle kedinin yanına yaklaştı, sonrasında olanlara inanamayacaksınız
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Aydın'da bir şahıs, sevme bahanesiyle yaklaştığı kedinin kuyruğunu kesip olay yerinden kaçtı. Güvenlik kameralarına yansıyan vahşet büyük tepki toplarken, kaçan zanlı her yerde aranıyor.

Aydın'da yürekleri sızlatan bir hayvana şiddet vakası yaşandı. Kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, sokakta duran bir kediye "sevme" bahanesiyle yaklaştı. Bir süre sonra elindeki makasla kedinin kuyruğunu kesmeye çalışan şahıs, ardından kestiği parça ile olay yerinden kaçtı. Yaşanan bu korkunç anlar, çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler büyük infial yarattı. Hayvanseverler, şahsın en kısa sürede yakalanarak Türk Ceza Kanunu ve Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (22)

Haber Yorumlarıesra ceylan:

Yakalansa ne olucak adam kesenlerin bile ceza almadığı bir ülkede.

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Haber YorumlarıŞeyda Çağlar:

SEN İNSAN MISIN ? BUGÜN YERİNDE DURAN ZAVALLI MASUM BİR HAYVANA BUNU YAPAN YARIN ÇOCUKLARINIZA EŞLERİNİZE YAPACAK. SESSİZ KALMAYIN... MERHAMET ETMEYENE MERHAMET EDİLMEZ

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Haber YorumlarıMehmet Elma:

Alın bunu kedinin çekdigi Acınin Aynısını yapin

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Haber YorumlarıOğuzhan ŞAHİN:

İnsan Müsveddesi. Biz severken dahi incitmeyelim isterken, şunun yaptığına bak. Allah ıslah etsin. İnşAllah tez zamanda yakalan hak ettiğin cezayı alırsın da bir nebzede olsa içimiz rahatlar.

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Haber YorumlarıÖğrenci Öğrenci:

Aydın hem küçük hem büyük il aydında kalbinde gönlünde Allah merhamet duygusu korkusu olan 18 20 yaşlarında geç kanı kaynayan güzel ahlaklı kardeşlerimiz çok var onlarda izlerken bu vatandaş, mutlaka sokak da gezer düşünen kardeşlerimize. Selam olsun

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