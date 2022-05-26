Aşıklar 3 motosiklet çalıp yakalandı! Çiftin polise verdikleri ifade ise akıllara zarar - Haberler

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bir ay içerisinde 3 kişinin motosikletlerinin çalındığını belirtip, şikayetçi olması üzerine çalışma başlattı.

DÜZ KONTAK YAPARAK ÇALDILAR

Olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, bir şüphelinin park halindeki motosikletleri düz kontak yaparak çalıştırdıktan sonra çaldığını, yanındaki kadın şüphelinin ise gözcülük yaptığını tespit etti. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

BASKINDA MOTOSİKLETLER BULUNAMADI

Olayla ilgili çalışmasını derinleştiren ekipler, şüphelinin çeşitli suçlardan 17 kaydı olan Abdullah Ç. (32), gözcülük yapan sevgilisinin ise 7 suç kaydı bulunan Burcu P. (27) olduğunu belirledi. Şüpheli sevgililer, adreslerine düzenlenen baskında gözaltına alındı. Evde ve bahçede yapılan aramalarda ise motosikletler bulunamadı.

"PARAYA İHTİYACIMIZ VARDI"

Emniyete götürülen şüphelilerden Burcu P., ifadesinde, "Paraya ihtiyacımız vardı, çaldık. Sevgilim motosikletleri götürüp satıyordu. Paraları da paylaşıyorduk" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdullah Ç. ile Burcu P., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa