Üye Girişi
Haberler

Sevgilisinin ihaneti öğrendikten sonra aldığı intikam, ağızları açık bıraktı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bir kadın, sevgilisinin kendisini aldattığını öğrenince alışılmışın dışında bir intikam yöntemi almaya karar verdi. İntikam yöntemi duyanların ağzını açık bıraktı. Yaşadığı ülkede kaçak olan adamı ihbar eden kadın, intikam almak uğruna eski erkek arkadaşını sınır dışı ettirdi. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla olayı anlatan kadın, kullanıcılardan büyük ilgi gördü.

Sevgilisinin ihaneti öğrendikten sonra aldığı intikam, ağızları açık bıraktı. TikTok uygulamasından paylaşım yapan bir kadın sevgilisinin kendisini aldattığını öğrenince ondan korkunç bir intikam almak istedi. Sevgilisinin o dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nde kaçak yaşadığını ifade eden genç kadın onu polise ihbar ederek sınır dışı ettirdi. Sevgilisinin Meksika'ya geri gönderildiğini anlatan genç kadın, "Pişman değilim" dedi.

Sevgilisinin ihaneti öğrendikten sonra aldığı intikam, ağızları açık bıraktı

bir kadın eski sevgilisinin kendisini aldattığını öğrendikten sonra intikam aldı. Sevgilisini bir seyahat için ikna etti ve birlikte ikili yolculuğa çıktı. Eski sevgilisinin şaşkınlığına rağmen, onu Meksika sınırına kadar götürdü çünkü kendisini aldatan sevgilisini sınır dışı etmeyi planlıyordu. Kendisini Meksika sınırında bulan adam ihanet söylemlerini inkar etti.

Sevgilisinin ihaneti öğrendikten sonra aldığı intikam, ağızları açık bıraktı

Eski sevgilisini Meksika sınırında bıraktığını dile getirdiği TikTok paylaşımı ise kısa sürede viral oldu. Sosyal medya kullanıcılarının bazıları aldığı intikamı 'tarihin en iyilerinden biri' diyerek takdir etti. Bazıları ise duruma tepki göstermeyi seçti.

Sevgilisinin ihaneti öğrendikten sonra aldığı intikam, ağızları açık bıraktı
Kaynak: Haberler.com / Özge Çağıl Sütçü - 3.Sayfa

Sosyal Medya Psikoloji 3-sayfa Yaşam Medya

Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı! Şehit ve yaralılarımız var

Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı! Şehit ve yaralılarımız var

 İşte TUSAŞ tesisine saldırı anı

İşte TUSAŞ tesisine saldırı anı

 Ankara TUSAŞ'taki patlama anı kamerada

TUSAŞ'taki patlama anı kamerada
Ankara TUSAŞ'taki saldırının zamanlaması dikkat çekici

Ankara TUSAŞ'taki saldırının zamanlaması dikkat çekici
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TUSAŞ rehine kim, rehine kurtarıldı mı? Galatasaray Elfsborg maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Galatasaray Elfsborg maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? TUSAŞ'a saldıran teröristlerin adı ne, nereli, hangi örgütten? Saldırı kontrol altına alındı mı? (TUSAŞ) TUSAŞ patlamasında teröristler öldü mü? TUSAŞ canlı bomba saldırısında kaç terörist var? TUSAŞ'a saldıran canlı bomba teröristin FOTOĞRAFI yayınlandı mı? TUSAŞ'ta tekrar 2. kez patlama mı oldu? TERÖRİSTLERİN GÖRÜNTÜLERİ! TUSAŞ teröristler içeriye nasıl girdi? TAİ'de patlama mı oldu? TAİ'de ne oldu (TERÖR SALDIRISI)? TUSAŞ Anka-3 nedir, özellikelri nelerdir? TUSAŞ NEDİR (AÇILIMI)? TUSAŞ, Ankara'da mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.