Sevgilisinin camdan düşerek hayatını kaybetmesi sonucu tutuklanan şüphelinin ifadesine ulaşıldı

Eskişehir'de bir apartmanın 2'nci katından düşerek hayatını kaybeden Zerin Kılınç'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde tutuklanan sevgilisi Yılmaz S.'nin ifadesinde, "Zerin'in kıskançlık krizlerine sinirlenerek bir anlık öfkeyle tehdit içerikli sözler söylemiş olabilirim.

Eskişehir'de bir apartmanın 2'nci katından düşerek hayatını kaybeden Zerin Kılınç'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde tutuklanan sevgilisi Yılmaz S.'nin ifadesinde, "Zerin'in kıskançlık krizlerine sinirlenerek bir anlık öfkeyle tehdit içerikli sözler söylemiş olabilirim. Ben bu mesajlardan dolayı herhangi bir şiddet uygulamadım" dediği öğrenildi.

Geçtiğimiz yıl Haziran ayında Emek Mahallesi'ndeki evinin camından düşerek hayatını kaybeden Zerin Kılınç'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada şüpheli sıfatıyla gözaltına alınan sevgilisi Yılmaz S., tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Maktul Zerin Kılınç'a tehdit mesajları attığı tespit edilen Yılmaz S., ifadesinde "Bu tehditler anlık tartışmalardan dolayı öfkeyle atılmış mesajlardır" dedi.

"Ben bu mesajlardan dolayı herhangi bir şiddet uygulamadım"

Hakkındaki suçlamaları reddeden Yılmaz S, tehdit mesajları hakkında yaptığı savunmada, "Zerin beni telefonla arıyordu. Gereksiz kıskançlık krizleri vardı. Beni aldatıyorsun diye söylüyordu. Ben de bu duruma sinirlenerek bir anlık öfkeyle tehdit içerikli sözler söylemiş olabilirim. Zerin'e tehdit içerikli mesajların gönderildiği zamanlar olaylardan bir iki ay öncesine aittir. Bu tehditler anlık tartışmalardan dolayı öfkeyle atılmış mesajlardır. Ben bu mesajlardan dolayı herhangi bir şiddet uygulamadım. Zerin bu konularda hassas bir insandır. Kendini savunan bir kadındı" ifadelerine yer verdi.

"Herhangi bir uyuşturucu madde ticareti işi yapmadım"

Uyuşturucu madde kullanımı ile ilgili iddialara da ifadesinde cevap veren Yılmaz S, "Kendim uyuşturucu kullanmadım. Zerin'in de kullanmasına aracılık etmedim. Herhangi bir uyuşturucu madde ticareti işi yapmadım. Zerin'in ailesi istemediği için cenazesine katılamadım. Sonrasında yaşadığım duyguları bir kağıda yazıp eski iptal olan ehliyetimle birlikte Zerin'in mezarının baş kısmına iliştirmiştim. Zerin'in ölümünde herhangi bir ilgim yoktur" dedi.

Tehdit mesajları incelendi

Sevgilisiyle birlikte yaşadığı 2'nci kattaki evinin camından düşerek hayatını kaybeden 36 yaşındaki 1 çocuk annesi Zerin Kılınç'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada, Yılmaz S. ile aralarında mesajlar Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde detaylı şekilde incelendi. İnceleme sonucunda şüpheli Yılmaz S.'nin hayatını kaybeden Zerin Kılınç'a yönelik ölüm tehditi ve hakaret içerikli mesajlara ulaşıldı. Şüpheli Yılmaz S.'nin, Zerin Kılınç'a attığı mesajlarda "Can çekiştireceğim sana, sokakta, evde, kafede nerede göreyim kaç benden. Ben bugün senin canını alacağım. Bak şimdi o aldatmanın cezasını çekeceksin. İkinizde göreceksiniz. Sen haddini bilmeden ölmeyeceksin. Can çekiştireceğim sana" dediği öğrenildi. - ESKİŞEHİR