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Adıyaman'da sevgilisini darp edip araya gireni bıçaklayan şahıs yakalandı

Adıyaman'da sevgilisini darp edip araya gireni bıçaklayan şahıs yakalandı
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Adıyaman’da sokak ortasında sevgilisini darp ettiği sırada olaya müdahale etmeye çalışan genci bıçaklayan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Adıyaman'da sokak ortasında sevgilisini darp ettiği sırada olaya müdahale etmeye çalışan genci bıçaklayan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Eskisaray Mahallesi Sağlık Ocağı Caddesi'nde 6 Eylül tarihinde ismi öğrenilemeyen sevgilisini sokak ortasında darp eden 23 yaşındaki Uğur K.'yı gören Umut Y., olay müdahale etmek istemişti. Sevgilisini darp eden Uğur K., daha sonra yolda yürüdüğü sırada araya girmeye çalışan Umut Y.'yi bıçaklayarak yaralamıştı. Yaralı Umut Y., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Sevgilisini darp edip 1 kişiyi yaralayan Uğur K., daha sonra olay yerinden sevgilisiyle beraber kaçmıştı. Yaşanan olaylar sonrası harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri Uğur K.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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