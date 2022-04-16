Sevgili rolü yaparak sahte dolarlarla telefonunu alıp kaçtılar

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (İHA) - 5 Nisan'da Barış Mahallesi'nde saat 22.00 sıralarında bir arkadaşıyla birlikte telefonunu satmak için yabancı uyruklu 3 kişi ile sosyal medya aracılığıyla buluşan Ozan Kaymaz, şahıslar telefonun ücretini dolar yoluyla yapmak isteyince durumdan şüphelenerek paraları kontrol etmek istedi.

PARALAR SAHTE ÇIKTI

Şahısların sinirlenerek tepki göstermesiyle aralarında tartışma yaşandı. Daha sonra olay yerine şüpheli şahısların olduğu iddia edilen bir araç geldi. Gelen araca binen şüpheliler kısa sürede kayıplara karıştı. Olayın ardından paraları kontrol eden Ozan Kaymaz, sahte olduklarını anlayınca büyük bir şok yaşadı. Kaymaz, polise ve savcılığa şikayetini bildirirken hırsızların olay yerine geliş anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"2 BİN 250 DOLAR ZARARIM VAR"

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa