Sevgili rolü yaparak sahte dolarlarla telefonunu alıp kaçtılar
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Beylikdüzü'nde sosyal medya üzerinden cep telefonu satışı için yabancı uyruklu şahıslarla anlaşan bir vatandaş, 2 bin 250 dolar verilerek dolandırıldı. Parayı eline alınca sahte olduğunu anlayan şahıs, sevgili gibi gelen biri kadın 3 kişinin olay yerinden hızla kaçtıklarını ve sonrasında polise şikayetçi olduğunu belirtti.
BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (İHA) - 5 Nisan'da Barış Mahallesi'nde saat 22.00 sıralarında bir arkadaşıyla birlikte telefonunu satmak için yabancı uyruklu 3 kişi ile sosyal medya aracılığıyla buluşan Ozan Kaymaz, şahıslar telefonun ücretini dolar yoluyla yapmak isteyince durumdan şüphelenerek paraları kontrol etmek istedi.
PARALAR SAHTE ÇIKTI
Şahısların sinirlenerek tepki göstermesiyle aralarında tartışma yaşandı. Daha sonra olay yerine şüpheli şahısların olduğu iddia edilen bir araç geldi. Gelen araca binen şüpheliler kısa sürede kayıplara karıştı. Olayın ardından paraları kontrol eden Ozan Kaymaz, sahte olduklarını anlayınca büyük bir şok yaşadı. Kaymaz, polise ve savcılığa şikayetini bildirirken hırsızların olay yerine geliş anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.