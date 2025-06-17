Sette öfke patlaması! Final sahnesi çekilirken ortalık karıştı

Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan, Hazal Subaşı, Kaan Miraç Sezen, Burak Berkay Akgül, Doğa Bayram, Ece Bağcı ve Umut Kaplıca gibi dikkat çeken isimleri buluşturan Sahipsizler dizisi, ilk bölümünden bu yana geniş bir izleyici kitlesini peşinden sürüklüyor. Her bölümü gündem olan dizinin sezon finali çekimlerinde ise setin huzuru bozuldu, kamera arkasında fırtınalar esti.

Dizinin final sahnesi çekilirken, sette sinirler gerildi. İddiaya göre dizide Cevdet karakterini canlandıran usta oyuncu Reha Özcan, gece sahneleri sırasında verilen yemek molası öncesinde öfkesine yenik düştü.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre, Özcan, reji ekibine arka arkaya sert ve ağır ifadeler kullanarak setin atmosferini bir anda buz kesti. Oyuncunun öfke dolu çıkışı, setteki herkesi şaşkına çevirdi. Olay sonrası çekimlerini tamamlayan Reha Özcan, ekibe "iyi tatiller" diyerek setten ayrıldı. Ancak kamera kapandıktan sonra bile setin üzerindeki kara bulutlar dağılmadı.

Kulislerde konuşulanlara göre, ikinci sezonda dizide yer almayacağı belirtilen Özcan hakkında bazı genç oyuncular yapım şirketine resmi şikâyetlerini iletti ve hukuki haklarını kullanmak üzere adım attı. Reha Özcan'ın bu olayla ilgili kamuoyuna bir açıklama yapıp yapmayacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor.