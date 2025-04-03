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Settar Tanrıöğen'den aylar sonra gelen 'Kızılcık Şerbeti' yorumu

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Settar Tanrıöğen, beyin kanaması sonrası veda ettiği 'Kızılcık Şerbeti' dizisiyle ilgili duygularını dile getirdi. Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu "Empati" programında samimi açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu, yaşamını köyde sürdürdüğünü, hastalık sebebiyle İstanbul'a taşındığını, 'Kızılcık Şerbeti' dizisini ve arkadaşlarını çok özlediğini sözlerine ekledi.

Settar Tanrıöğen, geçtiğimiz sene 26 Ocak'ta beyin damarlarında oluşan anevrizmanın (baloncuk) patlaması sonucu beyin ve beyin zarları arasında kanama tespit edilince ameliyata alınmıştı. Rol aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılmak zorunda kalan usta oyuncu uzun süre tedavi görerek sağlığına kavuştu. Şimdilerde eski haline kavuşan usta oyuncu, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunumuyla NTV ekranlarında yayınlanan Empati programına konuk oldu.

"SENDEN ÇOK RAZIYIM"

Ahmet Mümtaz Taylan, programın açılışını "Uzun zamandır ağırlamak istediğim, dostumuz abimiz. Apo ve Apo programına hoş geldiniz. Aynı rolü oynadığım tek oyuncu. Hiçbir zaman devam eden bir işe, bir başka aktörün yerine girmemiştim. Hâlâ bir buçuk senedir Settar olsaydı şunu yapardı, Settar olsaydı bunu yapardı diyerek fırça yiyip duruyorum her hafta… Ama senden çok razıyım. Çok ısınmış bir yere gelip oturdum" sözleriyle yaptı.

Settar Tanrıöğen'den aylar sonra gelen 'Kızılcık Şerbeti' itirafı

SET ORTAMINI ÖZLEDİ

Program sırasında Tanrıöğen, "Kızılcık Şerbeti"ni ve karakterini özlediğini içtenlikle paylaştı.64 yaşındaki Settar Tanrıöğen, Ahmet Mümtaz Taylan'ın "Kızılcık Şerbeti'ni özlüyor musun? Setteki herkes seni çok özlüyor" sözlerine şu yanıtı verdi: "Kızılcık Şerbeti'ni, arkadaşlarımı özlüyorum da işte, koşullar böyle gelişti. O da yerleşti artık."

Settar Tanrıöğen'den aylar sonra gelen 'Kızılcık Şerbeti' itirafı

UZUN SÜREDİR KÖY HAYATI YAŞIYOR

Bilinmeyenlerini anlatan ünlü oyuncu, esas yaşadığı yerin köydeki evi olduğunu ve hastalık sebebiyle İstanbul'a taşındığını açıkladı. Beş senedir Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı bir köyünde yaşadığını ifade eden Tanrıöğen, "İstanbul'dan çok da uzaklaşmadan kendime ait bir alan olsun istediğim için oraya taşındım. Yakın bir komşu yok, köylüler var, onlar da evime 15 dakika mesafedeler.Orada elektrik yok, güneş panellerim ve jeneratörüm var. Ama çok da elektrik kullanmıyorum. Çalışırken de oradan gelip gidiyorum" dedi.

Settar Tanrıöğen'den aylar sonra gelen 'Kızılcık Şerbeti' yorumu
Kaynak: Haberler.com / Ömercan Altay - 3.Sayfa
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