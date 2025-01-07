Üye Girişi
Haberler
Kuzey Kore, orta menzilli hipersonik balistik füzeyi test ettiğini doğruladı

Kim dünyayı tedirgin eden testi doğruladı
Çin'in Tibet bölgesinde 7.1 büyüklüğünde deprem

7.1'lik deprem ülkeyi savaş alanına çevirdi
Benzine gece yarısı sessiz sedasız 1 lira 25 kuruş zam geldi

Akaryakıta gece yarısı sessiz sedasız okkalı bir zam geldi
Ferdi Tayfur'un mirası gündemden düşmüyor! Her çocuğa düşen rakam inanılmaz

Servetiyle gündemde! Çocuklarının her birine düşen rakam inanılmaz

Settar Tanrıöğen aylar sonra setlere dönüyor! İşte rol alacağı yeni dizi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü oyuncu Settar Tanrıöğen beynindeki bir damarda kanama başlaması tespit edilince acil ameliyata alınmıştı. Tanrıöğen, yoğun tedavi sürecinin ardından iyileşti. Ünlü oyuncunun ekranlara hangi diziyle döneceği de belli oldu.

"Kızılcık Şerbeti" dizisinde "Abdullah Ünal" rolüyle adından söz ettiren usta oyuncu Settar Tanrıöğen, bilinç bulanıklığı şikayetiyle hastaneye gitmiş ve beyin kanaması geçirdiği belirlenerek acil ameliyata alınmıştı. Üst üste operasyonlar geçiren Settar Tanrıöğen, zorlu tedavi sürecini atlatarak iyileşti.

SETLERE DÖNÜŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Rahatsızlığı nedeniyle Kızılcık Şerbeti'ne veda etmek zorunda kalan Tanrıöğen'in Kızıl Goncalar dizisiyle yeniden seyircinin karşısına çıkacağı öğrenilmişti. Tanrıöğen'in ne zaman dönüş yapacağına dair detaylar da belli oldu.

İŞTE SETTAR TANRIÖĞEN'İN YENİ ROLÜ

Usta oyuncu Kızıl Goncalar'a evladının intikamını almak için yaşayan bir baba olan "Saatçi Aziz" rolüyle katılacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Tanrıöğen, perşembe günü sete çıkacak ve fenomen dizinin 34. bölümünde yer alacak.

Settar Tanrıöğen aylar sonra setlere dönüyor! İşte rol alacağı yeni dizi
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
img

Erbil'le cinsel yaşantısını anlattı: Hap kullanmamasına rağmen...
img

"Emeklilere bu maaşın bile çok olduğunu düşünüyorum"
img

İşte serveti çok konuşulan Ferdi Tayfur'un son günlerini geçirdiği ev
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Barış Alper Yılmaz'ın gözlerden uzak tuttuğu sevgilisi ortaya çıktı

İşte Barış'ın gözlerden uzak tuttuğu sevgilisi
İsrail Nagel Komitesi'nden İsrail hükümetine uyarı: Türkiye ile savaşa hazırlanılmalı

İsrail Hükümeti'ne Türkiye uyarısı: Savaşa hazırlanın
Ferdi Tayfur'un damadı yayınladığı video ile tepki çekti: Kimsiniz kimsiniz?

Ferdi Tayfur'un damadından pes dedirten sözler
Roketsan'ın yazılım mühendisi evinde ölü bulundu: Sodyum nitrat içtiği tespit edildi

Roketsan'ın yazılım mühendisi evinde ölü bulundu
Türkiye'nin sattığı savaş gemisi o ülkeyi karıştırdı

Türkiye'nin sattığı savaş gemisi o ülkeyi karıştırdı
Maçın bitmesini bile bekleyemedi: Rakip futbolcudan Arda'yı şaşkına çeviren talep

Gollerinden çok konuşuluyor! Rakip futbolcudan Arda'yı şaşırtan talep

Son Dakika Haberleri

MÜGE ANLI CANLI İZLE || 7 Ocak Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? Bugün aile hekimleri grevde mi? 7 Ocak Salı Sağlık ocakları kapalı mı? BUGÜN MAÇ VAR MI? 7 Ocak Salı bugün hangi maçlar var, şifresiz mi, hangi kanalda? 7 OCAK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 7 Ocak Bornova, Karşıyaka, Konak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 7 Ocak Alanya, Manavgat, Konyaaltı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 7 Ocak Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Meram, Ereğli, Akşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 7 Ocak Kağıthane, Beykoz, Tuzla elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 7 Ocak Yenimahalle, Mamak, Etimesgut elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 7 Ocak Nizip, İslahiye, Nurdağı elektrik kesintisi listesi
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.