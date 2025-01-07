Settar Tanrıöğen aylar sonra setlere dönüyor! İşte rol alacağı yeni dizi

"Kızılcık Şerbeti" dizisinde "Abdullah Ünal" rolüyle adından söz ettiren usta oyuncu Settar Tanrıöğen, bilinç bulanıklığı şikayetiyle hastaneye gitmiş ve beyin kanaması geçirdiği belirlenerek acil ameliyata alınmıştı. Üst üste operasyonlar geçiren Settar Tanrıöğen, zorlu tedavi sürecini atlatarak iyileşti.

SETLERE DÖNÜŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Rahatsızlığı nedeniyle Kızılcık Şerbeti'ne veda etmek zorunda kalan Tanrıöğen'in Kızıl Goncalar dizisiyle yeniden seyircinin karşısına çıkacağı öğrenilmişti. Tanrıöğen'in ne zaman dönüş yapacağına dair detaylar da belli oldu.

İŞTE SETTAR TANRIÖĞEN'İN YENİ ROLÜ

Usta oyuncu Kızıl Goncalar'a evladının intikamını almak için yaşayan bir baba olan "Saatçi Aziz" rolüyle katılacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Tanrıöğen, perşembe günü sete çıkacak ve fenomen dizinin 34. bölümünde yer alacak.