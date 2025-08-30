Sesi aynı Atatürk! Onuncu Yıl Nutku'nu okudu, dinleyenler inanamadı

Güncelleme:
Aksaray'da Mustafa Kemal Atatürk'e benzeyen sesi ile dikkat çeken 75 yaşındaki emekli postacı Şadi Duru, evinin bahçesinde okuduğu Onuncu Yıl Nutku ile 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Mustafa Kemal Atatürk'e benzeyen sesi ile dikkat çeken emekli postacı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın Onuncu Yıl Nutku'nu okuyarak kutladı.

Aksaray'da yaşayan emekli postacı Şadi Duru, Mustafa Kemal Atatürk'e benzeyen sesi ile dikkat çekiyor. Ses benzerliği nedeniyle sosyal medyada da ilgi gören Duru, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı evinin bahçesinde kutladı.

ONUNCU YIL NUTKU'NU OKUDU

Evinin bahçesinde okuduğu Onuncu Yıl Nutku ile 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayan Duru, ses benzerliğinin yanı sıra Atatürk'e duyduğu hayranlığı da anlattı.

"KÜÇÜK OĞLUMUN İSMİ MUSTAFA KEMAL"

Eşi Firdevs Duru ile evinin bahçesinde 30 Ağustos'u kutladığını belirten Sadi Duru, "Ben Mustafa Kemal Atatürk sesini ortaokul yıllarında yapmaya başladım. Benim çok hoşuma gidiyordu. Atamızın sesini aşinaydım. Bunu özel bayramlarda ve toplantı zamanlarında yüksek sesle okurum. İnsanlar da beni alkışlarlar. 5 erkek çocuğu babasıyım. 2'si uzman çavuş 1'i polis oldu. Diğer 2'si ise işçi olarak yetiştirdim. Küçük oğlumun ismi de Mustafa Kemal" dedi.

"KURT BAKIŞINA AŞIKTIM"

Şadi Duru, "30 Ağustos Zaferi'ni eşim Firdevs Duru ile evimizin bahçesinde kutluyoruz. Ülkemizin 81 ilinde ve Aksaray'da meydanda kutlandı. Ben meydanda şiir okumak niyetindeydim ama durumlar elvermedi, gitmedim. Ama burada gür sesle kutladım. Herkeste bunu duysun. İlkokul yıllarımda Atatürk'ün mavi gözlü ve kurt bakışına aşıktım. Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'ni kurup, armağan eden bir muhterem kişi, bizim atamız. Ben de sesine aşık olarak o günden bugüne, her yerde söyledim. Söylemeye devam edeceğim" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
