Ses kaydıyla her şey ifşa olmuştu! Baldızla 20 yıllık yasak aşk cinayetinde yeni karar
Güncelleme:
Diyarbakır'da baldızıyla yasak ilişki yaşayan taksici Şemsettin A.'nın öldürülmesiyle ilgili davada, ağırlaştırılmış müebbet alan sanıkların cezaları istinaf mahkemesince düşürüldü. Mahkeme, sanıklar için haksız tahrik indirimi uygulayarak cezaları 8 ila 12,5 yıl aralığında hapse çevirdi ve iki sanığın tahliyesine karar verdi.

  • Diyarbakır'da baldızıyla 20 yıllık yasak ilişki yaşayan taksici Şemsettin A., aile fertleri tarafından öldürüldü.
  • Bölge İstinaf Mahkemesi, haksız tahrik indirimi uygulayarak sanıkların cezalarını düşürdü ve bazılarını tahliye etti.
  • Sanıklardan Fırat Ç.'nin cezası 12,5 yıla, Ünal Ç.'nin cezası 10 yıla indirildi ve Ahmet Ç. 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla tahliye edildi.

Diyarbakır'da baldızıyla 20 yıllık yasak ilişki yaşayan taksici Şemsettin A.'nın öldürülmesiyle ilgili davada ağırlaştırılmış müebbet alan sanıkların cezaları istinaf mahkemesince indirildi. Mahkeme, haksız tahrik indirimi uygulayarak 3 sanığın cezasını müebbete çevirdi, 2 sanığı ise tahliye etti.

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre; Diyarbakır'da 60 yaşındaki taksici Şemsettin A., baldızıyla uzun yıllar süren gizli ilişkisinin ortaya çıkmasının ardından aile fertleri tarafından öldürülmüştü. Olay, kızının telefonundaki uygulamaya yansıyan ses kayıtlarıyla açığa çıkmış, kayıtları dinleyen aile, Şemsettin A.'yı sorgulamıştı. İlk aşamada inkâr eden Şemsettin A. ve baldızı Emzade Ç., kayıtlar dinletilince ilişkilerini kabul etmişti. Bunun üzerine aile, "Seninle yaşamak istemiyoruz" diyerek Şemsettin'i evden göndermişti.

KAZA SÜSÜ VERİLEN CİNAYET

Baldızının oğulları Fırat ve Azat Ç., olayı öğrenince eniştelerini bulmak için taksi durağına gitti. Daha sonra Fırat ve kuzeni Ünal Ç., Şemsettin'in aracına binerek Yeniköy Mezarlığı yakınlarında onu başından dört kurşunla öldürdü. Cinayete kaza süsü verilmişti ancak KGYS kayıtları, olayın planlı bir infaz olduğunu ortaya çıkardı.

MAHKEMEDEN "TÖRE SAİKİ" TESPİTİ

Yargılama sonunda mahkeme, sanıkların eyleminin "töre saikiyle tasarlayarak adam öldürme" suçu olduğunu belirtti. Fırat ve Ünal Ç. ağırlaştırılmış müebbet, amcaları Kazım ve kuzenleri Azat Ç. ise delil yetersizliğinden beraat etti. Cinayete yardım ettiği belirlenen Ahmet Ç. ise 12 yıl 6 ay hapse mahkûm edildi.

İSTİNAFTAN TAHRİK İNDİRİMİ VE TAHLİYE

Dosyayı inceleyen Bölge İstinaf Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, kararları kısmen bozdu. Mahkeme, sanıkların "haksız tahrik altında" cinayeti işlediğine hükmederek cezaları düşürdü:

  • Fırat Ç.'nin cezası 12,5 yıla indirildi, tutukluluğu devam ediyor.
  • Ünal Ç.'nin cezası 10 yıla düşürüldü, tahliyesine karar verildi.
  • Ahmet Ç. ise 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla tahliye edildi.
  • Azat ve Kazım Ç.'nin beraat kararları ise onandı.

Kararda muhalefet şerhi koyan üye hâkim, Fırat Ç. için haksız tahrik şartlarının oluşmadığını, Ünal Ç.'nin de "müşterek fail" olarak cezalandırılması gerektiğini savundu.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
