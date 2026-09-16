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Şerit değiştirirken park halindeki araca ve dolmuşa çarptı: Kaza anı kamerada

Şerit değiştirirken park halindeki araca ve dolmuşa çarptı: Kaza anı kamerada
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Sultangazi’de şerit değiştiren motosiklet, park halindeki araç ile seyir halindeki dolmuşa çarptı.

Sultangazi'de şerit değiştiren motosiklet, park halindeki araç ile seyir halindeki dolmuşa çarptı. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, Sultangazi Eski Edirne Asfaltı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir motosiklet sürücüsü, öndeki aracı geçmek için sollama yapmak istedi. Yol daralınca, panikleyen motosiklet sürücüsü, önce park halindeki otomobile ardından seyir halindeki dolmuşa çarptı. Çarpmanın sürücü yere savrulurken, yolda kayan motosiklet ise park halinde bulunan servis aracına çarparak durabildi.

Kazayı gören diğer motosiklet sürücüsü ile çevredeki vatandaşlar, kaza yapan sürücünün yardımına koştu. Motosikletli, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kazanın meydana geldiği ve sürücünün savrularak yere düştüğü anlar, başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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