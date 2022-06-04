Serinlemek için girdiği Dicle Nehri'nde cansız bedeni çıkarıldı - Haberler

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Serinlemek için girdiği Dicle Nehri'nde cansız bedeni çıkarıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Serinlemek için girdiği Dicle Nehri'nde cansız bedeni çıkarıldı Şırnak'ın Cizre ilçesinde dün serinlemek için girdiği Dicle Nehri'nde su seviyesinin yükselmesi nedeni ile akıntıya kapılarak kaybolan iki çocuktan birinin cansız bedenine ulaşıldı.

Serinlemek için girdiği Dicle Nehri'nde cansız bedeni çıkarıldı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre ilçesinde dün serinlemek için girdiği Dicle Nehri'nde su seviyesinin yükselmesi nedeni ile akıntıya kapılarak kaybolan iki çocuktan birinin cansız bedenine ulaşıldı.

Cizre'de dün akşam saatlerinde akrabası 13 yaşındaki Zekeriya Negiz ile birlikte Dicle Nehrine serinlemek için giren 17 Yaşındaki İdris Pütrü, nehirde yüzdükleri esnada aniden su seviyesinin yükselmesi sonucu akıntıda kayboldu. Cizre Belediyesi Arama Kurtarma ekibinin dün geceden bu yana yapmış olduğu çalışmalar sonucunda bugün sabah saatlerinde 17 Yaşındaki İdris Pütrü'nün cansız bedenine ulaşıldı.

Pütrü'nün cenazesinin sudan çıkarıldığı esnada ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi. Pütrü'nün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere ambulansla Cizre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Arama Kurtarma ekipleri Zekeriya Negiz'i bulmak için çalışmalarına devam ederken, Diyarbakır ve Şırnak'tan AFAD ekipleri, Bitlis'ten de Su Altı Arama Kurtarma ekibinin Cizre'ye gönderildiği öğrenildi.

Gözü yaşlı ailelerin nehir kıyısındaki bekleyişleri devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı / Abidin Yel - 3. Sayfa

Şırnak Dicle su 3. Sayfa Haberler

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