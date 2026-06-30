Haberler

Antalya'da 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 yaralı

Antalya'da 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesinde kamyonet, traktör ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde kamyonet, traktör ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Sarıabalı Mahallesi Kanal yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adnan D. yönetimindeki 07 YKU 60 plakalı kamyonet, aynı yönde seyreden Hüseyin T. idaresindeki 07 YP 934 plakalı traktörü sollamak istediği sırada karşı yönden gelen Süleyman Y.nin kullandığı 07 MSE 88 plakalı otomobille karşı karşıya geldi. Kamyonet sürücüsü, manevra yaptığı sırada önündeki traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktör yolun sağ tarafındaki bariyerlere çarparak dururken, karşı yönden gelen otomobil de kontrolden çıkarak, su kanalının üstüne çıktı.

Kazada traktörde yolcu olarak bulunan Dudu T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Dudu T. nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
9 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 32 şirkete el konuldu, 37 şüpheli yakalandı

Erdoğan talimatı vermişti! 32 şirkete el konuldu, onlarca gözaltı var
Irak'da dev operasyon! Milletvekilinin evinden altın iç çamaşırı çıktı

Komşuyu sarsan operasyon! Vekilin evinden çıkanlar şoke etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Müge Anlı'da aranıyordu, DEAŞ'a katıldığı ortaya çıktı

Müge Anlı'da aranıyordu, yıllar sonra MİT operasyonunda ortaya çıktı
Simge Barankoğlu tahliye oldu! Aldığı yeni karar takipçilerini şaşkına çevirdi

Bu görüntüleri artık tarih oldu
Sokaktaki tartışma kanlı bitti! Katil 13 maktul 16 yaşında

Sokaktaki tartışma kanlı bitti! Katil 13 maktul 16 yaşında
Devlet hastanesindeki skandal görüntüler sonrası düğmeye basıldı

Devlet hastanesindeki skandal görüntüler sonrası düğmeye basıldı
870 bin TL’lik hesap olay oldu, işletme sessizliğini bozdu

870 bin TL’lik hesap olay oldu, işletme sessizliğini bozdu
Mobilya mağazasında yangın! Dumanlar kentin birçok noktasından görülüyor

Mobilya mağazasında yangın! Alevler her yeri sardı
20 kilo veren Bergüzar Korel'den mayolu pozlar! Son hali olay oldu

20 kilo veren Bergüzar Korel'den mayolu pozlar