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Park ettiği motosiklet alev topuna döndü, diğer araçlara sıçramaması için hayatını hiçe saydı

Park ettiği motosiklet alev topuna döndü, diğer araçlara sıçramaması için hayatını hiçe saydı
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Antalya'nın Serik ilçesinde park edilmeye çalışılan bir motosiklet henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Sürücü, diğer araçlara sıçramasın diye yanan motosikleti güvenli alana çekti. Yangında hafif yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı, motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Antalya'nın Serik ilçesinde park edilmeye çalışılan motosiklet, henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden alev aldı. Motosiklet sürücüsü, alevlerin park halindeki diğer araçlara sıçramasını önlemek için hayatını tehlikeye atarak yanan motosikleti güvenli bir alana çekti. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Serik ilçesi Merkez Mahallesi'nde bulunan bir otoparkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 FJ 360 plakalı motosikletini park ettikten sonra kontrol eden Hasan Y., motosikletin aniden alev aldığını fark etti. Kısa sürede büyüyen alevler nedeniyle otoparktaki diğer araçlar da tehlike altına girdi.

Facianın önüne geçmek isteyen Hasan Y., canını hiçe sayarak yanan motosikleti kontrollü bir alana çekmeyi başardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangında hafif şekilde yaralanan Hasan Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, motosiklet kullanılamaz hale geldi. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

Öte yandan, motosikletin alev alma anı ile sürücünün alevlerin diğer araçlara sıçramasını engellemek için verdiği mücadele güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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