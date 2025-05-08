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Serik'te Kamyonet Sera Bahçesine Girdi: 1 Yaralı

Serik'te Kamyonet Sera Bahçesine Girdi: 1 Yaralı
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Antalya'nın Serik ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, kamyonetiyle bir sera bahçesine girdi. Kazada 1 kişi yaralandı ve olayla ilgili polis incelemesi başladı.

Antalya'nın Serik ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün, kamyonetle sera bahçesine girmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Serik–Belek turizm yolu Eminceler mevkisindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ramazan K. idaresindeki 07 CTK 30 plakalı toprak yüklü kamyonet, sürücünün karşı yönden gelen servis otobüsüne çarpmamak için direksiyon kırmasıyla kontrolden çıktı. Savrulan kamyonet, yol kenarındaki bir seranın yaklaşık 3 metre derinliğindeki bahçesine girip idari binaya çarparak durabildi. Kazada kamyonet sürücüsü Ramazan K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ramazan K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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